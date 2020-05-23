Москва, , 14:22 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о захвате заложников в столичном отделении «Альфа-банка», сообщает 23 мая Telegram-канал Москва сейчас.

Отмечается, что сотрудница банка успела позвонить в полицию и сообщить, что злоумышленник угрожает взорвать банк. На месте работают оперативники, с захватчиком готовятся переговоры.

По предварительным данным, в банке может находиться до шести заложников.

Уточняется, что инцидент произошел в отделении банка, расположенном на Земляном валу.