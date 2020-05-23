Появилась информация о захвате заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном валу в Москве.

По предварительным данным, в заложниках оказались пятеро человек — сотрудники банка это или клиенты, неизвестно. Одна из сотрудниц банка смогла позвонить в полицию и сообщить, что захватчик угрожает взорвать здание. В настоящее время связи с женщиной нет.

Информации о требованиях захватчика не поступало.