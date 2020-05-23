На место захвата заложников в Москве выехал СОБР Росгвардии
На место захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, сообщил источник в экстренных службах.
По данным ТАСС, у предполагаемого захватчика в руках жёлтый пакет, по его словам — со взрывным устройством внутри.
«Неизвестный захватил пятерых заложников в здании «Альфа-банка» на Земляном Валу и угрожает взорвать это учреждение. В помещении банка — не менее пяти заложников» — сообщили ТАСС в экстренных службах.
В здании банка остался один заложник, остальных удалось вывести, сообщает Life Shot.
Есть информация, что захватчик — молодой человек в возрасте до 40 лет.
Полиция начала переговоры с предполагаемым преступником. К отделению «Альфа-банка» выехал спецотряд быстрого реагирования Росгвардии, передаёт Baza.
Инцидент произошёл в здании адресу: Земляной вал, дом 41.
Предполагаемый преступник одет в форму курьера Delivery Club, передаёт Baza.
По сообщениям СМИ, на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб и машины скорой помощи.
В Москве полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке
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