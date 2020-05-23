Курагино, , 14:58 — REGNUM В посёлке Курагино на юге Красноярского края трагически погибли 26-летняя женщина и её полуторагодовалая дочь. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Несчастный случай, окончившийся трагедией, произошёл 22 мая во дворе частного дома.

По предварительным данным, маленькая девочка играла во дворе. В какой-то момент она наступила на резиновый коврик, которым был закрыт септик, и провалилась. Мать, увидев это, попыталась спасти дочь и тоже утонула.

Следственные органы в настоящее время устанавливают все обстоятельства гибели молодой женщины и её дочери. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.