Каир, , 14:14 — REGNUM Вооруженные силы Египта ликвидировали 21 боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время спецоперации на Синайском полуострове. Об этом 23 мая сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, террористы планировали совершение терактов во время окончания священного для мусульман месяца Рамадан. В ходе столкновение ранения получили двое военнослужащих.

Напомним, власти Египта в феврале 2018 года объявили о начале крупномасштабной спецоперации на Синайском полуострове, направленной на уничтожение влияние в регионе террористов. С тех пор здесь были уничтожены около 1 тыс. бандитов.