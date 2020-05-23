Уфа, 23 мая 2020, 12:57 — REGNUM Обстоятельства конфликта со стрельбой выясняют в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел днем 22 мая в Илишевском районе в селе Верхнеяркеево.
По предварительной информации, два водителя автотранспортных средств поссорились из-за якобы не правильной парковки автомобиля одного из них. В ходе возникшей ссоры, считают правоохранители, собственник автомобиля ВАЗ-2114 выстрелил холостыми патронами из охолощённого автомата в сторону мужчины.
Отмечается, что пострадавших нет. Стражи порядка установили личность подозреваемого в стрельбе мужчины. Его доставили в полицию.
Сотрудники полиции установили, что данное оружие не является опасным, подозреваемый купил его согласно действующему законодательству.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по ее результатам они примут процессуальное решение.
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