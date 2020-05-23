Житомир, Украина, 23 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) пресекли попытку вывоза из Чернобыльской зоны более 60 пар рогов животных общим весом более 150 кг, сообщила 22 мая пресс-служба ГПСУ.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».
Напомним, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые начались в начале апреля, украинские пожарные сумели потушить только к средине мая.
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