Джакарта, , 12:15 — REGNUM Полиция Индонезии конфисковала 821 кг метамфетамина у двух иностранных граждан из Пакистана и Йемена, сообщает Kompas.

«Контрабанда начала поступать две недели назад, в один из прибрежных районов в провинции Бантен», — заявил начальник агентства уголовных расследований национальной полиции Листьо Сигит Прабово.

Оба подозреваемых обвиняются по статьям 132, 114 и 112 Закона № 35 от 2009 года о наркотиках. Им грозит пожизненного заключение в тюрьме или смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, миллионы данных, принадлежащих индонезийским гражданам, просочились в сеть.

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