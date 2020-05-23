Мехико, , 11:25 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли из-за драки, произошедшей в тюрьме, которая находится в мексиканском штате Халиско. Об этом 23 мая сообщает газета Financiero.

По данным журналистов издания, инцидент случился в федеральной тюрьме в Пуэнте-Гранде и начался во время конфликта после игры в бейсбол, когда несколько заключённых воспользовались этим для нападения на группу других заключенных.

Также указывается, что погибшие стали жертвами из-за нанесённых им ударов и выстрелов из огнестрельного оружия. При этом, известно, что ещё восемь человек получили ранения в результате драки и в настоящее время находятся под медицинским наблюдением.

Кроме этого, уточняется, что пять человек задержаны после случившегося и в настоящее время прокуратура устанавливает все детали произошедшего и ищет тех, кто отвечает за то, что на территорию тюрьмы попало огнестрельное оружие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Федеральной службе исполнения наказания России по Иркутской области заявили, что сюжет французского телеканала France24 о бунте в ИК №15 в Ангарске направлен на дестабилизацию социальной обстановки в РФ.