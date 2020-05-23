Уфа, , 11:19 — REGNUM Мужчина скончался во время дорожного происшествия на трассе в Башкирии. Об этом 23 мая сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП со смертельным исходом произошло 22 мая на автотрассе Москва-Уфа. Автомобиль ВАЗ-2199, за рулем которого находился житель Уфы 50-и лет ехал вечером по трассе в Кушнаренковском районе.

На 1311 км автотрассы его автомобиль столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем «Renault Duster», а после этого ВАЗ-2199 столкнулся с грузовиком «Scania», который ехал на встречу.

В этой аварии водитель отечественного легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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