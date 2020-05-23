Донецк, , 10:27 — REGNUM В населённом пункте Крутая Балка погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщили 23 мая в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В пресс-службе рассказали, что боевики 54 и 58 бригад ВСУ обстреляли из миномётов Крутую Балку и посёлок шахты 6/7.

«В ходе обеспечения эвакуации гражданских жителей населённого пункта Крутая Балка из-под обстрела боевиков ВСУ, получил ранения не совместимые с жизнью наш защитник», — сказано в сообщении.

В Народной милиции отметили, что позиции, с которых вёлся обстрел, а также командные пункты противника были незамедлительно выявлены:

«Вооружённые формирования Украины незамедлительно получили адекватный ответ с нашей стороны по указанным объектам. Потери противника уточняются», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ обстреляли два населённых пункта на территории ДНР, разрушив один дом.

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