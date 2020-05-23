Донецк, 23 мая 2020, 10:27 — REGNUM В населённом пункте Крутая Балка погиб военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщили 23 мая в пресс-службе оборонного ведомства республики.
В пресс-службе рассказали, что боевики 54 и 58 бригад ВСУ обстреляли из миномётов Крутую Балку и посёлок шахты 6/7.
В Народной милиции отметили, что позиции, с которых вёлся обстрел, а также командные пункты противника были незамедлительно выявлены:
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ обстреляли два населённых пункта на территории ДНР, разрушив один дом.
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