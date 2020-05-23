Барнаул, , 10:24 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции в Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи вынудила региональный минздрав организовать там госпиталь для лечения больных с COVID-19. Об этом накануне, 22 мая, в ходе заседания оперативного штаба региона сообщил профильный министр Дмитрий Попов.

«Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат, — во втором корпусе, медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закрыть на двухнедельный карантин Алтайскую краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи пришлось после того, как выяснилось, что SARS-CoV-2 выявлен у женщины — пациентки реанимационного отделения, которой был поставлен поставлен диагноз «пневмония». Носителями вируса стали несколько десятков медиков и пациентов.

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За последние сутки в крае были подтверждены 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число носителей коронавируса в Алтайском крае составляет уже 1254.

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