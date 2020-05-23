Калининград, , 09:55 — REGNUM Крупные стройки и предприятия проверят на соблюдение санитарных норм в Калининградской области. Такое поручение 22 мая дал губернатор региона Антон Алиханов на совещании областного оперативного штаба.

По его словам, необходимо более тщательно проверять все строящиеся объекты на предмет обеспечения рабочих средствами индивидуальной защиты.

Помимо этого, на стройках обязательно должен осуществляться контроль температуры работников, а также соблюдаться социальная дистанция, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе у одного воспитателя детского сада выявили коронавирус.

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