Соледар, ДНР, , 09:49 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 23 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности пять снарядов калибра 122 мм, 15 мин калибра 120 мм и одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР).

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Верхнеторецкое, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Верхнеторецкое из гаубиц калибра 122 мм, полностью разрушен один дом и одна хозяйственная постройка. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что курсанты российских артиллерийских училищ якобы ездят на Украину и сдают «зачёты по стрельбе».

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