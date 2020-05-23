Соледар, ДНР, 23 мая 2020, 09:49 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 23 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности пять снарядов калибра 122 мм, 15 мин калибра 120 мм и одну противотанковую управляемую ракету (ПТУР).
В результате обстрела посёлка Верхнеторецкое из гаубиц калибра 122 мм, полностью разрушен один дом и одна хозяйственная постройка. Обошлось без жертв.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что курсанты российских артиллерийских училищ якобы ездят на Украину и сдают «зачёты по стрельбе».
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