Калининград, , 09:00 — REGNUM Очаг коронавирусной инфекции выявлен на территории Калининградской области. Об этом 22 мая сообщила главный санитарный врач региона Елена Бабура на совещании областного оперативного штаба.

По ее словам, очаг распространения этой инфекции был выявлен на предприятии «Барс». У 23 работников этой организации тесты на коронавирус показали положительный результат. В настоящее время все его сотрудники отправлены на 14-дневную изоляцию. За их состоянием здоровья наблюдают врачи.

Елена Бабура также сообщила, что на 22 мая на территории области выявили 1117 фактов заражения этой инфекцией, в том числе за минувшие сутки выявили 41 носителя коронавируса.

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