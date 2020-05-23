Кишинёв, , 08:51 — REGNUM В ходе пограничного контроля на контрольно-пропускном пункте «Джурджулешты-Галац» 22 мая у граждан Молдавии при попытке выезда из страны обнаружили три документа румынского образца с признаками подделки, сообщили 22 мая в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Сотрудники пограничной полиции остановили для проверки автомобиль, за рулем которого находился житель одного из населенных пунктов Единецкого района Молдавии, а в салоне транспортного средства находился пассажир.

Пограничников насторожило подозрительное поведение мужчин, в связи с чем была проведена проверка, в ходе которой в личных вещах были обнаружены водительские права, документ, удостоверяющий личность и свидетельство о профессиональной компетенции водителя румынского образца с признаками фальсификации.

По информации мужчин, «документы» им помог изготовить более года назад житель столицы Молдавии за €150. В отношении граждан Молдавии составлены протоколы, а документы изъяты и отправлены на экспертизу.

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