Иркутск, , 08:06 — REGNUM На автодороге «Кутулик-Аляты» Аларского района на юге Иркутской области в результате наезда легкового автомобиля на пешехода погиб мужчина. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Уточняется, что наезд на пешехода, находящегося на проезжей части, совершил 26-летний водитель автомобиля «Субару Форестер». От полученных травм пешеход — 36-летний мужчина скончался в больнице.

По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.