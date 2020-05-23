Гродно, Белоруссия, , 08:06 — REGNUM В городе Сморгонь Гродненской области Белоруссии в результате столкновения фуры с легковым автомобилем скончалась 28-летняя женщина, сообщается 22 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.

Столкновение произошло 22 мая около 11 часов утра на окраине города. По предварительной информации, 28-летняя водитель автомобиля марки Dodge выезжала со второстепенной дороги на главную, по которой в этот момент двигалась фура.

Удар грузового автомобиля пришелся на водительское место, в результате чего водитель погибла на месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате столкновения автомобиля с опорой освещения пострадали три человека.