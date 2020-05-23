Иркутск, , 07:45 — REGNUM В Иркутской области за сутки выявили сразу 120 новых носителей коронавируса. Как сообщает сегодня, 23 мая, оперативный штаб региона, общее число положительных результатов теста составляет уже 1078.

Ухудшению эпидемиологической ситуации способствовало вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков (396 носителей вируса). В инфекционных отделениях стационаров находятся сейчас 842 человека, 219 — выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Приангарье за сутки выявили 95 новых случаев SARS-CoV-2. В Иркутской области от COVID-19 погибли уже восемь человек.

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