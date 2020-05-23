Барнаул, , 07:38 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается. Как сообщает сегодня, 23 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки в крае были подтверждены 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего в регионе получено уже 1254 положительных теста на коронавирус. Судя потому, что 52 случая заражения были выявлены 22 мая в Барнауле, речь идёт о вспышках SARS-CoV-2 в общежитии Алтайского медицинского государственного университета и краевой больнице скорой помощи.

«Из общего числа заболевших 100 случаев — завозные (два — из-за рубежа). 900 случаев — по контакту с заболевшими. 166 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 264 — у заболевших ОРВИ, в 824 случаях — бессимптомное течение. Тяжелых больных — 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ», — сказано в оперативном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 22 мая в Алтайском крае выявили 74 новых носителя SARS-CoV-2. Также в регионе произошла ещё одна смерть пациента с COVID-19.

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