Оттава, , 06:22 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Канады, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 151 километре к западу от Порт-Харди. Очаг землетрясение залегал на глубине 10 километров. Других подробностей произошедшего не сообщается. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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