Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Мужчина, открывший огонь у базы военно-морских сил США в американском городе Корпус-Кристи (штат Техас) поддерживал радикальные исламистские движения, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные организации SITE Intelligence Group.

По их данным, 20-летний Адам Салим Альсахли якобы поддерживал некоего члена группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также он высказывал поддержку радикальным проповедникам из Саудовской Аравии. Организация сделала свои выводы на основе сообщений стрелка в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая мужчина открыл стрельбу на военной базе ВМС США в городе Корпус-Кристи. Силам безопасности удалось оперативно отреагировать и ликвидировать нападавшего. В результате перестрелки один из сотрудников службы безопасности получил ранения.

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