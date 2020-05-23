Иркутск, , 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«В Иркутске сотрудники полиции разыскивают четырёх без вести пропавших детей. С заявлением о розыске накануне ночью обратились их родители», — говорится в распространённом пресс-службой сообщении.

Уточняется, что вечером 22 мая четверо несовершеннолетних — две девочки и два мальчика в возрасте 10, 11 и 13 лет — вместе ушли играть, после чего домой не вернулись. При себе пропавшие дети имели велосипеды.

К розыску, помимо личного состава полиции, привлечены волонтеры.