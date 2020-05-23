Исламабад, , 03:55 — REGNUM Число погибших в результате крушения пассажирского авиалайнера Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» у города Карачи выросло до 97, сообщает газета 23 Doon со ссылкой на источники в сфере здравоохранения региона.

При этом газета не сообщает, были ли все погибшие пассажирами или членами экипажа разбившегося самолета, или же в это число входят и жители района, куда упало воздушное судно. Издание отмечает, что двое пассажиров в результате авиакатастрофы выжили, их состояние врачи оценивают как стабильное. Газета уточняет, что на борту воздушного судна находились 99 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о крушении пассажирского самолета в районе аэропорта пакистанского города Карачи в провинции Синд. По первым данным, в результате авиакатастрофы погибли 80 человек. Официальное число погибших пока не называется. Власти Пакистана создали специальную комиссию для расследования произошедшего.

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