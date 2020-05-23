Казань, , 03:31 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пациентов при пожаре в больнице Зеленодольска в Татарии возбудил Следственный комитет России, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 мая в здании больницы на улице Гоголя в Зеленодольске произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось в сосудистом отделении медучреждения. По последним поступившим сведениям, при пожаре погибли три человека. До этого сообщалось о двух жертвах и четырех пострадавших во время происшествия.

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