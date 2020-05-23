Зеленодольск, Татария, , 01:21 — REGNUM Два человека получили ожоги и еще двое отравились продуктами горения в результате пожара в больнице города Зеленодольск в Татарии, 23 мая сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Ранее стало известно о двух погибших при пожаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на первом этаже больницы на улице Гоголя в Зеленодольске произошел пожар. Из здания были эвакуированы 88 человек.

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