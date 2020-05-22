Зеленодольск, Татария, , 23:57 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в помещении больницы города Зеленодольска в Татарии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пожар площадью три кв. метра произошёл в помещении одной из палат на первом этаже больницы, расположенной на улице Гоголя. Открытое горение было ликвидировано в 22:31 мск, из здания были эвакуированы 88 человек. Все эвакуированные были размещены в соседнем здании. Пациентов с выявленным заражением коронавирусом среди эвакуированных нет.

По предварительным данным, загорелось оборудование. В результате пожара погибли два человека, один пострадал. На место происшествия выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в сосудистом отделении здания больницы в Зеленодольске.

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