Зеленодольск, Татария, , 23:48 — REGNUM Возгорание произошло в здании больницы в городе Зеленодольске в Татарии. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в сосудистом отделении больницы, расположенной на улице Гоголя поступила в ведомство в 22:15 мск. По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что возгорание произошло в помещении палаты на первом этаже. Площадь горения составила три кв. метра.

Из здания были эвакуированы 88 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожар был полностью ликвидирован в 22:31 мск.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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