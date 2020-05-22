Карачи, Пакистан, , 23:29 — REGNUM В авиакатастрофе в районе аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан) погибли 80 человек, пишет 23 Doon.

Эти данные газета привела, ссылаясь на представителя властей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате крушения самолёта 22 мая пока не установлено. Спасатели обнаружили 50 тел на месте ЧП, минздрав страны сообщал о 90 погибших, а минздрав Синда — 66.

Для расследования крушения лайнера Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» власти создали специальную комиссию.

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