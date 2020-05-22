Красногорск, , 23:09 — REGNUM Партию наркотических средств изъяли при задержании сотрудники полиции у своих бывших коллег в Подмосковье. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотические вещества в автомобиле, который был остановлен ими для проверки документов в 03:30 мск на 111-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон». Обнаруженные свёртки с, предположительно, наркотическим веществом, были изъяты и отправлены на экспертизу.

Водитель автомобиля и пассажир предъявили удостоверения сотрудников полиции, однако при проверке оказалось, что документы просрочены, и в полиции мужчины больше не работают.

В настоящее время экс-полицейские задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании двух жительниц Северной Осетии по подозрению в наркоторговле.

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