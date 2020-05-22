Лансинг, США, , 22:42 — REGNUM Житель американского штата Мичиган будет осуждён за угрозу устроить покушение на президента США Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса. Об этом 22 мая сообщает журнал Newsweek, ссылаясь на обвинительное заключение прокуратуры.

Мужчина обвиняется в рассылке электронных писем с сообщением о взрывном устройстве, установленном в Белом доме, которое должно сработать 18 мая. Также в письме заявляется, что автор собирается устроить покушение на президента и вице-президента США.

В другом письме содержится угроза угнать самолёт и протаранить на нём базу ВМС в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Электронные письма были разосланы в приемную комиссию колледжей городов Флинт (штат Мичиган) и Нью-Йорк, а также командованию подготовкой новобранцев ВМС США в штате Иллинойс.

При обыске у обвиняемого были изъяты ноутбук и мобильный телефон. Все электронные письма были найдены в памяти телефона, сам обвиняемый признал свою вину. Мужчина пояснил, что на самом деле не собирался никому причинять вреда, а письма рассылал с целью самоуспокоения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об информации о «минировании» международных аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» в городе Москве, которая была получена сотрудниками экстренных служб от анонимных злоумышленников.

Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные сообщили о минировании двух московских аэропортов