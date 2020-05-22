Лейден, Нидерланды, , 21:41 — REGNUM Разбившийся в Пакистане самолёт Airbus A320 находился в эксплуатации с 2004 года, сообщили 22 мая в корпорации Airbus.

Производитель сообщил, что у разбившегося самолёта регистрационный номер AP-BLD, а заводской серийный номер 2274.

В эксплуатацию его ввели в 2004 году, а «Пакистанскими международными авиалиниями» он эксплуатировался с 2014 года. По данным производителя, A320 набрал порядка 47 100 лётных часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследованием крушения лайнера в Пакистане занялась специальная комиссия. Одной из версий крушения является техническая неисправность.

Самолёт разбился у города Карачи (провинция Синд, Пакистан) 22 мая. Погибли десятки человек, разрушены пять домов.

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