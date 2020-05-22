Исламабад, , 21:30 — REGNUM Крушением пассажирского авиалайнера в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) будет заниматься специальная комиссия, созданная пакистанским министерством гражданской авиации, пишет 22 мая The Nation.

Группа, которую возглавит Мухаммад Усман Гани, глава пакистанского Бюро по расследованию авиационных происшествий, будет состоять из четырёх человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причины падения 22 мая самолёта Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи пока не установлены: рассматриваются версии технической неисправности и столкновения с птицами.

Найден бортовой самописец с лайнера. Выясняется число погибших и пострадавших.

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