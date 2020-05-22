Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 21:20 — REGNUM Жертвами авиакатастрофы в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали 66 человек, сообщила 22 мая журналистам региональный министр здравоохранения Меран Юсуф.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский авиалайнер Airbus A-320 разбился в районе аэропорта Карачей 22 мая. Это произошло при попытке зайти на посадку.
Причины ЧП выясняются, продолжается разбор завалов: самолёт разрушил пять домов при падении. На борту находились 98 человек.
Спасатели сообщали ранее об обнаружении на месте крушения пятидесяти трупов. Глава минздрава Пакистана заявлял о гибели 90 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане
Читайте развитие сюжета: Авиационные власти Пакистана создали комиссию по катастрофе в Карачи