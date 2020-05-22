Карачи, Пакистан, , 21:20 — REGNUM Жертвами авиакатастрофы в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали 66 человек, сообщила 22 мая журналистам региональный министр здравоохранения Меран Юсуф.

Юсуф «В настоящее время нельзя сказать, были ли они пассажирами или жителями дома, на который рухнул самолёт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский авиалайнер Airbus A-320 разбился в районе аэропорта Карачей 22 мая. Это произошло при попытке зайти на посадку.

Причины ЧП выясняются, продолжается разбор завалов: самолёт разрушил пять домов при падении. На борту находились 98 человек.

Спасатели сообщали ранее об обнаружении на месте крушения пятидесяти трупов. Глава минздрава Пакистана заявлял о гибели 90 человек.

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