Иерусалим, , 23:06 — REGNUM Даже прославленная и продвинутая израильская система здравоохранения столкнулась с серьезнейшими проблемами из-за коронавирусной эпидемии. О том, какие тяжелые последствия имела боязнь многих пациентов обратиться к медикам, рассказывают «Вести» (Израиль).

Из-за того, что некоторые не поняли правил карантина или побоялись отвлекать врачей, занятых борьбой с коронавирусом, произошли буквально вопиющие случаи, причем часть из них закончилась даже смертями. А ведь казалось бы, всех этих трагедий можно было избежать, особенно тех, которые произошли из-за несвоевременного обращения.

Среди особенно тяжелых ситуаций выделяются те, в которые попали люди с хроническими болезнями сердца или диабетом, которым вообще нельзя было запускать проблемы, несмотря ни на какие карантины. Таким образом, с учетом печального опыта как израильских медиков, так и их коллег из других стран, стоит еще раз повторить, что коронавирус — это не повод запускать все остальные задачи медицины.