Москва, 22 мая 2020, 20:27 — REGNUM Крупный пожар был ликвидирован спасателями в здании автосервиса в Новой Москве. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС города Москвы.
Площадь пожара составила, по уточнённым данным, около 120 кв. метров. Локализация пожара была объявлена в 19:20 мск, полная ликвидация возгорания произошла в 19:33 мск.
По предварительной информации, в результате пожара сгорели три автомобиля, находившихся в здании автосервиса. Информация о пострадавших уточняется.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании автосервиса в посёлке Знамя Октября.
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