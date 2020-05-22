Москва, , 20:27 — REGNUM Крупный пожар был ликвидирован спасателями в здании автосервиса в Новой Москве. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС города Москвы.

Площадь пожара составила, по уточнённым данным, около 120 кв. метров. Локализация пожара была объявлена в 19:20 мск, полная ликвидация возгорания произошла в 19:33 мск.

По предварительной информации, в результате пожара сгорели три автомобиля, находившихся в здании автосервиса. Информация о пострадавших уточняется.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании автосервиса в посёлке Знамя Октября.

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