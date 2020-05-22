Нижний Новгород, 22 мая 2020, 20:00 — REGNUM В администрации Советского района Нижнего Новгорода прошли обыски, — сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на анонимные источники.
Причиной обысков в кабинетах руководителей администрации района называют нарушение антикоррупционного законодательства при работе чиновников с предпринимателями. Задержанных нет.
Главой Советского района явлется Владимир Исаев. Он занимает должность с 2017 года, до этого работал в администрации Приокского района.
Напомним, в начале 2020 года были арестованы глава и заместитель Канавинского района Нижнего Новогорода по подозрению в получении взятки.
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