Рим, , 19:47 — REGNUM Итальянский суд в пятницу, 22 мая, приговорил к двум годам тюрьмы гражданина, признанного виновным в незаконном преследовании лидера партии «Братья Италии» Джорджи Мелони.

Осужденный совершал эти правонарушения в виртуальном пространстве, в формате сообщений и личных комментариев, а также безосновательно утверждал, что является отцом дочери Джорджи Мелони.

Помимо двух годов в тюрьме, осужденный должен будет также пробыть еще один год в собственном доме под наблюдением правоохранительных органов.