Карачи, Пакистан, , 19:41 — REGNUM Не менее 50 тел обнаружено спасателями на месте авиакатастрофы возле аэропорта города Карачи (провинция Синд, Пакистан), сообщает 22 мая Синьхуа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Пакистанские международные авиалинии» подтвердили гибель 41 человека в результате крушения лайнера Airbus A320, а пакистанский министр здравоохранения сообщил о 90 погибших.

Поиск выживших и погибших на месте ЧП продолжается. Всего в самолёте находился 91 пассажир и семь членов экипажа. На месте крушения найден бортовой самописец.

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