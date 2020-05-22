Карачи, Пакистан, , 19:33 — REGNUM Жертвами авиакатастрофы под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) стал 41 человек, сообщает 22 мая Reuters.

Такие данные распространили в авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии», которой принадлежит рухнувший в провинции Синд авиалайнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан 22 мая заявил, что в результате авиапроисшествия погибли 90 человек.

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