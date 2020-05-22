Карачи, Пакистан, , 19:02 — REGNUM Жертвами крушения пассажирского самолёта около города Карачи (провинция Синд, Пакистан) стали не менее 90 человек, передаёт 22 мая Bol news.

Такие данные сообщил пакистанский министр авиации Гулам Сарвар Хан. Разрушенными в результате падения лайнера оказались пять домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самолёте, следовавшем из Лахора (провинция Пенджаб, Пакистан) в Карачи, находились 98 человек, семь из которых — это члены экипажа.

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