Владивосток, , 19:01 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении трёх граждан КНДР, обвиняемых в нападении на российских пограничников, завершено следователями в Приморском крае. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении граждан КНДР Хван Ен Сика, Чхвен Сона и Пак Мён Джина. Они обвинялись в применении насилия по отношению к сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Следствием была собрана доказательная база, уголовные дела с обвинительными заключениями были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование в отношении ещё 14 иностранных граждан, совершивших совместное нападение на сотрудников пограничной службы, находится на стадии завершения.

Напомним, сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю задержали в сентябре 2019 года в Японском море рыболовное судно, следовавшее под флагом КНДР, экипаж которого занимался незаконным выловом кальмара. При сопровождении судна в порт Находка 17 членов экипажа рыболовного судна напали на пограничников, вооружившись палками. Трое членов экипажа нанесли пограничникам удары, причинив их здоровью вред средней тяжести.

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