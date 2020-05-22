Казань, , 18:23 — REGNUM В Татарии 22 мая стало известно о смерти 57-летнего жителя Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 10 человек.

Мужчину доставили в стационар с высокой температурой и жалобой на утомляемость. С 13 мая он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии во Временном инфекционном госпитале. У него была тяжелая форма заболевания, осложненная двухсторонней пневмонией, а также имелись сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, лейкоз и тромбоцитопения тяжелой степени.

В ходе проведенной экспертизы диагноз подтвердился.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 22 мая подтвердились 75 новых носителей коронавируса, всего заражено 2621 человек, выздоровели 1452 пациента.

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