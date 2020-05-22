Москва, , 18:18 — REGNUM Уголовное дело возбудили следователи по факту обнаружения останков мужчины в лесополосе на северо-западе Москвы. Об этом 22 мая сообщила журналистам официальный представитель следственного управления Следственного комитета России (СКР) по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, в лесополосе рядом с улицей Планерная была обнаружена в мусорном пакете голова мужчины. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Личность погибшего выясняется, назначен ряд экспертиз.

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