Карачи, Пакистан, , 18:07 — REGNUM На месте крушения пассажирского самолёта под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) найдены 35 тел, пишет 22 мая Doon.

Тела погибших доставлены в медучреждения города. Порядка 30 человек госпитализированы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выжили после крушения самолёта 32 человека. Всего на борту находился 51 человек. Найден чёрный ящик, находившийся на лайнере.

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