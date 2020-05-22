Карачи, Пакистан, , 17:58 — REGNUM Бортовой самописец с разбившегося под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) пассажирского лайнера Airbus A320 найден следственной группой, передаёт 22 мая BOL News.

Погибли в результате авиакатастрофы 35 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из находившихся на борту (51 человек) выжили, по предварительным данным, отражённым в СМИ, 32 человека.

Самолёт упал на домостроения. Два десятка жителей Карачи, оказавшиеся под обломками, спасены.

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