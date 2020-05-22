Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 17:58 — REGNUM Бортовой самописец с разбившегося под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) пассажирского лайнера Airbus A320 найден следственной группой, передаёт 22 мая BOL News.
Погибли в результате авиакатастрофы 35 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из находившихся на борту (51 человек) выжили, по предварительным данным, отражённым в СМИ, 32 человека.
Самолёт упал на домостроения. Два десятка жителей Карачи, оказавшиеся под обломками, спасены.
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