Карачи, Пакистан, , 17:49 — REGNUM Не менее 32 человек выжили после крушения пассажирского самолёта в городе Карачи (провинция Синд, Пакистан), пишет 22 мая The Nation.

По данным медицинских служб Пакистана, 15 из пострадавших находятся в городском Гражданском госпитале, а еще 17 положили в госпиталь им. Джинны.

Напомним, техническая неисправность рассматривается как основная версия крушения лайнера Airbus A320, направлявшегося из Лахора (провинция Пенджаб, Пакистан).

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