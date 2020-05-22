Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области материалы уголовного дела в отношении матери погибшего на пожаре ребёнка переданы в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 мая.

Трагедия произошла 27 февраля 2020 года в селе Мержаново Неклиновского района. В одном из частных домов вспыхнул пожар, в котором погиб мальчик 2017 года рождения. Ребёнок отравился продуктами горения.

Как установили следователи, мать не только оставила ребёнка одного, но и повесила на входную дверь навесной замок, что лишило мальчика хоть малейшего шанса на спасение.

Жительницу Неклиновского района обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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