Махачкала, , 17:07 — REGNUM В ходе контртеррористической операции в Дагестане один силовик получил ранения. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает Национальный антитеррористический комитет России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, контртеррористическая операция проводится в Хасавюртовском районе Дагестана. Там силовики обнаружили группу боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы.

Боевики успели скрыться в лесистой пересеченной местности. Силовики блокировали район и вступили в боестолкновение с боевиками.

В ходе боя один силовик получил ранение. Перестрелка была остановлена — ведутся переговоры о сдаче боевиков.

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