Нью-Дели, , 16:54 — REGNUM Циклон «Амфан», атаковавший Индию 20 мая, полностью разрушил 26 тыс. домов и нанес значительные повреждения ещё 14 тысячам, 22 мая сообщает агентство Reuters.

Стихия обрушилась на районы, где проживают десятки миллионов человек. Особенно пострадал низменный район Сундарбанс в штате Гусаба, где проживают 4 миллиона человек.

По информации правительства Индии, циклон повредил около 1100 км дорог, 200 мостов и 150 км плотин в прибрежных районах, а также уничтожил около 176 000 гектаров посевов.

Обрывы линий электропередач из-зв поваленных деревьев вызвали отключение электроснабжения примерно у 10 миллионов человек.

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