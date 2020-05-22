Москва, , 16:37 — REGNUM Утят, упавших в водопроводный коллектор, помогли вернуть матери-утке спасатели в городе Москве. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

Информация о попавшем в беду утином семействе поступила в пожарно-спасательный центр от неравнодушных граждан. Прибывшая на место дежурная смена 204-го Пожарно-спасательного отряда обнаружила утят, упавших в водопроводный коллектор. Достать их без подручных средств не представлялось возможным.

Спасатели спустились в коллектор с помощью штурмовой лестницы, отловили утят, посадили их в коробку и подняли на поверхность.

Птенцы были возвращены обеспокоенной матери-утке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае, который произошёл в посёлке Волоконовка Белгородской области. Здесь спасатели помогли выбраться утятам из канализационного колодца, где их обнаружила местная жительница.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородские спасатели вытащили из колодца диких утят